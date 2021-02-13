بشأن الإرهابيين.. تحرك عاجل للجيش السوري في هذه المناطق

مصدر عسكري بأن بعض وحدات الهندسية في الجيش السوري اليوم، السبت، ستقوم بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في كل من مناطق: غابة الأسد - الليرمون الصناعية – جمعية الزهراء – الجهاز المركزي بحلب.

أفادت تقارير إعلامية سورية نقلا عن

وذكر المصدر العسكري السوري أن التفجير سيكون من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 4 عصرا.

وكان "التحالف الدولي" في وقت سابق أعلن عن تنفيذ 33 عملية ضد تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق، منذ مطلع فبراير الحالي.