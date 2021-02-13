بشأن الإرهابيين.. تحرك عاجل للجيش السوري في هذه المناطق

وذكر المصدر العسكري السوري أن التفجير سيكون من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 4 عصرا.
وكان "التحالف الدولي" في وقت سابق أعلن عن تنفيذ 33 عملية ضد تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق، منذ مطلع فبراير الحالي.
وذكر المتحدث باسم "التحالف"، العقيد واين ماروتو، في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "نفذ شركاؤنا في العراق وسوريا، بدعم من التحالف، 33 عملية ضد داعش، وذلك من 1 وحتى 12 من فبراير".
وأضاف ماروتو، أن العمليات ضد داعش أسفرت عن "حرمان 20 إرهابيًا من الملاذ الآمن والقيام بأعمال إرهابية ضد المواطنين.
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