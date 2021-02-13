في إمارة أبوظبي.. قرار عاجل من النيابة العامة بشأن فيروس كورونا

أصدرت النيابة العامة في إمارة أبوظبي قرارا بحبس شابين على ذمة التحقيق بتهم تعريض صحة الآخرين للخطر ومخالفة التدابير الوقائية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
جاء القرار بعد انتشار فيديو لشخص يبرز نتيجة إيجابية لفحص كورونا، حيث قام المتهم الثاني بتصويره ونشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي.
كانت وزارة الصحة الإماراتية أعلنت أمس، الجمعة، عن تسجيل3,307 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 342,974 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن وفاة 12 حالة مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 986 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن شفاء 3404 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 323,191 حالة.
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