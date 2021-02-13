كشف البيت الأبيض، عن عزم الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتخاذ قرار بإغلاق سجن جوانتانامو.
ووفقا لوكالة "رويترز" للأنباء، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن بايدن أعرب عن رغبته في وضع نهاية سجن جوانتانامو، ولكن مع حلول انتهاء فترة رئاسته الأولى.
وأضافت: "الهدف واضح تمامًا، وستعمل الإدارة الأمريكية على إنجازه من خلال اتخاذ جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة لذلك".
وقد شرعت الإدارة الأمريكية في إجراء مراجعة رسمية بشأن مستقبل السجن تمهيدًا لإغلاق المعتقل الذي أثار موجة انتقادات من قبل المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد ألمحت إلى نفس الأمر قبل إنهاء فترة ولايته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرار عاجل من إدارة بايدن بشأن سجن جوانتانامو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.