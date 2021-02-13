البحرين: فتح باب التقديم لمشروع قضاة المستقبل 2021.. هذه الشروط

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء علي بن أحمد الكعبي عن فتح باب التقديم لمشروع قضاة المستقبل 2021 للقضاء الشرعي والذي يهدف إلى الترشيح للتعيين في السلطة القضائية بالقضاء الشرعي البحريني اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21/2/2021م الساعة 8:00 صباحًا وحتى يوم الخميس الموافق 25/2/2021م .

وأوضح الكعبي وفقا لصحيفة الوطن البحرينية أنه لابد من توافر مجموعة من الشروط أبرزها أن يكون مقدم الطلب متمتعًا بالجنسية البحرينية، كامل الأهلية، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه جنائيًا أو تأديبيًا لأسباب مخلة بالشرف والأمانة ولو رد إليه اعتباره.

ومن بين الشروط أن يكون حاصلًا على مؤهل بكالوريوس في العلوم الشرعية بتقدير لا يقل عن جيد، أو إجازة في الشريعة الإسلامية تؤهله لتولي القضاء الشرعي، وأن لا يكون مقدم الطلب قد تجاوز عمره خمسة وثلاثون سنة ميلادية في تاريخ 21/2/2021م.

كما نصت الشروط على أن يمتلك خبرة عملية في مجال الشريعة الإسلامية أو القانون لا تقل عن سنة واحدة.

وأوضح الكعبي أنه على من يرغب في الترشح ملئ الاستمارة الخاصة بتقديم الطلب والتقدم بطلبه على البريد الإلكتروني [email protected] خلال الفترة المحددة المبينة أعلاه ومرفقًا المستندات المطلوبة على أن تكون النسخ واضحة ومحفوظة بملف واحد بصيغة (PDF):

1- استمارة التقديم بمشروع قضاة المستقبل. (تحمل من الموقع الإلكتروني أو حساب المجلس الأعلى للقضاء بالإنستقرام)

2- السيرة الذاتية والمؤهلات الدراسية أو ما يفيد الإجازة في الشريعة الإسلامية على أن تكون مستوفية للتصديقات أن لزم.

3- تصديق مجلس التعليم العالي للمؤهلات الدراسية.

4- صورة من البطاقة الذكية وجواز السفر وشهادة الميلاد.

5- صورة شخصية.

6- شهادة عدم ممانعة من جهة العمل للتقديم في المشروع.

7- شهادة بالخبرة العملية.