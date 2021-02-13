انتخاب حقوقي بريطاني خلفا لـ بنسودا في الجنائية الدولية.. لماذا تفضله إسرائيل؟

انتخب الحقوقي البريطاني "كريم خان"، مدعيا عاما جديدا للمحكمة الجنائية الدولية، خلفا لـ "فاتو بنسودا" التي فرضت عليها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عقوبات؛ بسبب تحقيق بشأن جرائم حرب أمريكية مفترضة في أفغانستان.

وذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن خان سيحل محل بنسودا في يونيو المقبل، وسيقرر ما إذا كان سيفتح تحقيقا في جرائم حرب محتملة في الضفة الغربية وقطاع غزة وشرقي القدس، وهو تحقيق يمثل مصدر قلق كبير لإسرائيل، حيث يمكن أن يؤدي إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين كبار في إسرائيل.

وأشار الموقع العبري إلى أن إسرائيل تفضل خان من بين المرشحين الأربعة الذين تقدموا بأصوات ممثلي 123 دولة عضو في المحكمة.

هيئة البث الإسرائيلية "كان" قالت إن كريم خان المرشح المفضل لإسرائيل، لكونه "براغماتيا" ولن يسعى لتسييس المحكمة.

وفاز خان 50 عاما الذي قاد تحقيقا للأمم المتحدة في الفظائع التي ارتكبها تنظيم "داعش"، في الجولة الثانية من التصويت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بدعم من 72 دولة، أي بعشر دول أكثر من الـ 62 دولة المطلوبة لتأمين فوزه بالمنصب الرفيع.