رابط أستمارة التقديم لامتحان الثانوية العامة 2021 // وطريقة أنشاء البريد الإلكتروني الرسمي للطالب

رابط أستمارة التقديم لامتحان الثانوية العامة، تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للفصل الدراسي الثاني الذي سينطلق في 2021/02/20، وسوف يتم أجراء أمتحان ألتقيم عن الفصل الأول فور العودة للمدارس وتعمل الوزارة على ميكنة أجراء الامتحانات، التي ستكون إلكترونية عن طريق التابلت الذي تسلمه الطالب من الوزارة، وعملت الوزارة خلال السنوات الماضية على رفع جودة البنية التكنولوجية للمدارس، وصرفت مليارات الجنيهات لتوصيل الإنترنت إلي جميع المدارس، لكي تستطيع إجراء أمتحانات ألتقيم الجديدة للشهادة الثانوية العامة إلكترونية دون صعوبات.رابط أستمارة التقديم لامتحان الثانوية العامة 2021
يستطيع طلاب الشهادة الثانوية العامة، والصفوف الأول الثانوي والثاني الثانوي والشهادة الإعدادية وشهادة الدبلومات الفنية، الدخول على رابط moe-register.emis.gov.eg وتسجيل أستمارة أمتحان الشهادات السابق ذكرها.آلية أنشاء البريد الإلكتروني الرسمي للطالب
- الدخول على رابط أستمارة التقديم لامتحان الثانوية العامة.
- ثم الدخول على رابط الحساب المدرسي الموحد office365.
- الضغط على أيقونة حساب الطالب.
- تسجيل الرقم القومي المكون من 14 رقم، وإذا كان الطالب أقل من 16 عام يتم تسجيل رقم شهادة الميلاد المميكنة.
- تسجيل كود الطالب الحاصل علية من المدرسة.
- الضغط على أيقونة أنا لست روبوت.
- ثم المراجعة لكافة البيانات المسجلة.
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن رسوم التقديم لامتحان الثانوية العامة، للمرة الأولى والثانية 210 جنيه، وفي المرة الثالثة والرابعة 410 جنية، وقالت أنه تم تعديل فئة الطابع من فئة جنيه واحد إلي فئة 10 جنيه.أمتحان الشهادة الثانوية العامة إلكترونياً
في ظل جائحة فيروس كورونا تعمل وزارة التربية والتعليم على ميكنة كافة أمتحانات السنوات الدراسية، لتفادي أصابة الطلاب بفيروس كورونا المستجد، وأيضاً جعل كل أجراءات واستعداد لعقد الامتحانات إلكترونياً، مثل تسجيل أستمارة التقديم للامتحان.
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رابط أستمارة التقديم لامتحان الثانوية العامة، تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للفصل الدراسي الثاني الذي سينطلق في 2021/02/20، وسوف يتم أجراء أمتحان ألتقيم عن الفصل الأول فور العودة للمدارس وتعمل الوزارة على ميكنة أجراء الامتحانات، التي ستكون إلكترونية عن طريق التابلت الذي تسلمه الطالب من الوزارة، وعملت الوزارة خلال السنوات الماضية على رفع جودة البنية التكنولوجية للمدارس، وصرفت مليارات الجنيهات لتوصيل الإنترنت إلي جميع المدارس، لكي تستطيع إجراء أمتحانات ألتقيم الجديدة للشهادة الثانوية العامة إلكترونية دون صعوبات.رابط أستمارة التقديم لامتحان الثانوية العامة 2021
يستطيع طلاب الشهادة الثانوية العامة، والصفوف الأول الثانوي والثاني الثانوي والشهادة الإعدادية وشهادة الدبلومات الفنية، الدخول على رابط moe-register.emis.gov.eg وتسجيل أستمارة أمتحان الشهادات السابق ذكرها.آلية أنشاء البريد الإلكتروني الرسمي للطالب
- الدخول على رابط أستمارة التقديم لامتحان الثانوية العامة.
- ثم الدخول على رابط الحساب المدرسي الموحد office365.
- الضغط على أيقونة حساب الطالب.
- تسجيل الرقم القومي المكون من 14 رقم، وإذا كان الطالب أقل من 16 عام يتم تسجيل رقم شهادة الميلاد المميكنة.
- تسجيل كود الطالب الحاصل علية من المدرسة.
- الضغط على أيقونة أنا لست روبوت.
- ثم المراجعة لكافة البيانات المسجلة.
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن رسوم التقديم لامتحان الثانوية العامة، للمرة الأولى والثانية 210 جنيه، وفي المرة الثالثة والرابعة 410 جنية، وقالت أنه تم تعديل فئة الطابع من فئة جنيه واحد إلي فئة 10 جنيه.أمتحان الشهادة الثانوية العامة إلكترونياً
في ظل جائحة فيروس كورونا تعمل وزارة التربية والتعليم على ميكنة كافة أمتحانات السنوات الدراسية، لتفادي أصابة الطلاب بفيروس كورونا المستجد، وأيضاً جعل كل أجراءات واستعداد لعقد الامتحانات إلكترونياً، مثل تسجيل أستمارة التقديم للامتحان.
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