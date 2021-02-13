الحظ يبتسم لكلبة أليفة.. 5 ملايين دولار من أجل "لولو"

لن تكون حياة الكلبة لولو التي توفي صاحبها في ولاية تينيسي الأميركية مؤخرًا حياة كلاب عادية.
وذكرت قناة "دبلو تي في إف" أن الكلبة لولو البالغة من العمر 8 سنوات ستعيش حياة رغد في ناشفيل بعد أن ورثت 5 ملايين دولار، بحسب وصية مالكها.
وقالت مارثا بيرتون، المسؤولة عن رعاية لولو، للقناة إن بيل دوريس مالك الكلبة، كان رجل أعمال ناجحا ولم يكن متزوجًا وتوفي أواخر العام الماضي.
وتنص وصيته على تخصيص هذا المبلغ لرعاية لولو، حيث تسمح الوصية على سداد مبلغ معقول لبيرتون مقابل رعاية لولو.
وقالت بيرتون، التي كانت صديقة لدوريس وكانت تعتني بالكلبة عندما يسافر: "لقد كان يحب الكلبة حقًا".
واضافت أنها لا تعلم ما إذا كان بإمكانها إنفاق 5 ملايين دولار على لولو.
وقالت بابتسامة: "حسنًا، سأحاول".
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