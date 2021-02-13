شاهد.. سيدة البيت الأبيض تحتفل بعيد الحب مبكرا وتوجه رسائل مفاجئة إلى...

نصبت السيدة الأولى للبيت الأبيض جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، مجسمات على شكل قلوب كتبت عليها جمل، أفاد مكتب جيل بأنها "رسائلها المفاجئة في عيد الحب إلى البلاد".

ولاحظ المراسلون في وقت مبكر من يوم الجمعة بعض المجسمات الجديدة في الحديقة الشمالية للبيت الأبيض، من بينها قلوب وردية وحمراء وبيضاء، مصممة على غرار "قلوب المحادثة"، واحتوت على كلمات مثل "الوحدة"، و"التعاطف"، و"الشجاعة"، وشوهدت طوال الخلفية التي يستخدمها الصحفيون لتقارير من البيت الأبيض.

وفي بيان للصحفيين، قال مكتب السيدة الأولى إن القلوب هي إشارة "إلى أيام مشاركة قلوب الحلوى بين الأصدقاء والعائلة".

وأضاف البيان: "كما تعلمون، فإن السيدة الأولى معروفة بروح الدعابة، وحب المفاجآت، والاحتفال بالتقاليد، خاصة مع عائلتها..كان عيد الحب دائما إحدى عطلاتها المفضلة..وإرسال رسائل الشفاء والوحدة والأمل والرحمة، هذا هو عيد الحب لبلدها، بالنسبة لها".

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو السيدة الأولى والرئيس بايدن يتنزهان في الصباح على العشب مع كلابهم.