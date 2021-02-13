مباحثات أردنية عراقية في عمّان لتعزيز التعاون الاقتصادي

بدأت في عمّان اليوم السبت اجتماعات أردنية عراقية مشتركة برئاسة وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، ونظيرها العراقي منهل الخباز لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات بخاصة التجارية والاستثمارية.
وعقدت علي والمنهل مباحثات تم خلالها بحث آليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة والاتفاقيات الموقعة.
وتأتي زيارة الوزير العراقي والوفد المرافق إلى الأردن والاجتماعات الثنائية كمتابعة لزيارة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة والفريق الوزاري إلى بغداد مؤخرا، ولبحث مجالات التعاون التجاري والاقتصادي.
بحث رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الخميس 28 يناير 2021، لدى وصوله العاصمة العراقية بغداد، على رأس وفد وزاري، مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما تأتي الزيارة لبحث مشاريع التكامل التي يجري العمل عليها في إطار التعاون الثلاثي الأردني العراقي المصري، ومنها وضع آليات للتكامل بين الصناعات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وإمكانات للتكامل مثل الصناعة الدوائية والمبيدات الحشرية والأدوية البيطرية.
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