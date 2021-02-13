لعدم صرف الرواتب.. معلمو ولاية توزر التونسية يضربون عن العمل

أعلن معلمو ولاية توزر التونسية، الإضراب عن العمل في كامل مدارس الولاية للتعليم الأساسي، وذلك بسبب عدم صرف المستحقات المالية.
ووفقا لصحيفة "الشروق" التونسية، فإن قرار المعلمين جاء عقب تأخر صرف مستحقات خريجي التربية والتعليم المالية لمدة 17 شهرا، والمطالبة بتسوية وضعية المؤقتين بنشر قرارات تعيين لهم.
وصرح علي الشابي، الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الأساسي بالولاية، بأن هذا القرار جاء بعد نفاد الحلول مع سلطة الاشراف، فتقرر تنفيذ الإضراب رفضا لاستخفاف الوزارة بمطالب القطاع، معتبرا عدم جديتها وعدم مصداقيتها في تفاوضها مع المعلمين.
كما قرر العاملون الدخول في اعتصام مفتوح مباشرة إثر الإضراب بالمندوبية بالولاية التونسية إلى حين صرف المستحقات المالية كاملة لخريجي التربية والتعليم.
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