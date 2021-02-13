ارتفاع إصابات كورونا في الأردن إلى 14 ألفا و419 حالة

أظهر موقع "وورد ميتر" المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن إلى 14 ألفا و419 حالة، حتى صباح السبت.

ووفق الموقع العالمي توفي 4433 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 12 حالة وفاة الجمعة.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء، 343 ألفا و563 حالة، وفق بيانات وزارة الصحة، ما يضع الأردن في المرتبة 40 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس، 324 ألفا و711 حالة. وعالميا بلغ إجمالي الإصابات حول العالم 108 ملايين، و745 ألفا و445 حالة، شفي منها 80 مليونا و768 ألفا و403 حالات.

وأودى الفيروس بحياة 2 مليون، و394 ألفا، و403 وفيات، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة، 25 مليونا و432 ألفا و669 حالة.