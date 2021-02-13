بلومبرج: إسرائيل تمتلك 100 ألف جرعة من لقاح موديرنا الأمريكي لم تستخدمها

نشرت وكالة الأنباء "بلومبرج" الأمريكية تحقيقًا مستفيضًا عن امتلاك إسرائيل حوالي مئة ألف جرعة لقاح من صنع شركة "موديرنا" الأمريكية دون استخدامها، نظرا لحصولها على ملايين جرعات اللقاح من صنع "فايزر"، وذلك في وقت تبذل فيه دول عديدة جهودا جمة للحصول على اللقاحات.

وتطرق التحقيق إلى الانتقادات التي تتعرض لها إسرائيل بسبب عدم قيامها بتطعيم الفلسطينيين ضد الوباء.

وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيانها أن عدد الذي تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا في البلاد بلغ ثلاثة ملايين وسبعمائة وستة وستين ألف شخص فيما بلغ عدد الذي تلقوا الجرعة الثانية قرابة المليونين وأربعمائة ألف شخص.

وتحتل إسرائيل المكانة الأولى في العالم من حيث نسبة المطعمين إلى عدد السكان.