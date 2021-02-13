نشرت وكالة الأنباء "بلومبرج" الأمريكية تحقيقًا مستفيضًا عن امتلاك إسرائيل حوالي مئة ألف جرعة لقاح من صنع شركة "موديرنا" الأمريكية دون استخدامها، نظرا لحصولها على ملايين جرعات اللقاح من صنع "فايزر"، وذلك في وقت تبذل فيه دول عديدة جهودا جمة للحصول على اللقاحات.
وتطرق التحقيق إلى الانتقادات التي تتعرض لها إسرائيل بسبب عدم قيامها بتطعيم الفلسطينيين ضد الوباء.
وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيانها أن عدد الذي تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا في البلاد بلغ ثلاثة ملايين وسبعمائة وستة وستين ألف شخص فيما بلغ عدد الذي تلقوا الجرعة الثانية قرابة المليونين وأربعمائة ألف شخص.
وتحتل إسرائيل المكانة الأولى في العالم من حيث نسبة المطعمين إلى عدد السكان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بلومبرج: إسرائيل تمتلك 100 ألف جرعة من لقاح موديرنا الأمريكي لم تستخدمها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.