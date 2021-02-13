نشر فيديو لنفسه.. القبض على سعودي حمل سلاحا ناريا

أعلنت الشرطة السعودية عن عدم تهاونها على الإطلاق مع شخص نشر فيديو لنفسه وهو يحمل سلاحًا ناريًا متباهيًا به، وفق ماذكرت صحيفة الرياض.
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، و يتباهي بحيازته سلاحا ناريا، مستقلًا مركبة بتجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية تم التعرف عليه والقبض عليه.
أكد الكريديس، إن ما قام به الشخض مخالف للأنظمة والتعليمات.
وذكر الكريديس، إن المقبوض عليه مواطن شاب في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.
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