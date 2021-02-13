بيرو تفقد السيطرة على كورونا.. وطوابير على أنابيب الأكسجين

كشفت وزارة الصحة في بيرو، عن ارتفاع كبير للإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد، حيث سجلت رقما قياسيا.

وقالت الصحة في بيرو إنها سجلت دخول 213 مصابًا جديدًا بالفيروس إلى المستشفيات، ليصل بذلك إجمالي عدد المرضى في المستشفيات إلى 14333 وفق أرقام رسمية.

وأدت زيادة عدد الإصابات إلى نقص بالأوكسجين المخصص للاستخدام الطبي؛ مما أجبر مئات المواطنين على الوقوف في طوابير للحصول عليه من أجل أقاربهم المرضى.

والثلاثاء الماضي، أعلنت الصحة في بيرو انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، عقب وصول أول 300 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، ومن المقرر أن تصل دفعة ثانية مكونة من 700 ألف جرعة نهاية الأسبوع.