نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج القبول الموحد 2021 في الجامعات الأردنية توجيهي تكميلي وموعد الإعلان عنها في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج القبول الموحد 2021 ، ما زلنا نتابع معكم أبناءنا الطلبة والطالبات في المملكة الأردنية الهاشمية تقديم أهم أخبار إعلان نتائج القبول الموحد 2021 في الجامعات الأردنية الرسمية، حيث أعلن مهند الخطيب مدير وحدة تنسيق القبول الموحد الإلكتروني اليوم السبت الموافق 13-2-2021 أن عدد الطلبات المقدمة من طلبة وطالبات الدورة التكميلية وصل إلى 11الف طالب وطالبة من الراغبين بالالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية، هذا وسوف نرفق لكم رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموحد 2021 وما أوضحته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

نتائج القبول الموحد 2021

نتائج القبول الموحد 2021 ، وفي نفس السياق أكد مهند الخطيب مدير وحدة القبول الموحد الإلكترونية أن قائمة القبول الموحد للجامعات الأردنية الرسمية 2021 ستشمل الطلاب الأردنيين الناجحين في امتحان شهادة الثانوية العامة “التوجيهي تكميلي” التي بمعدل 65% فما فوق، مُشيراً إضافة الطلاب الأردنيين الحاصلين شهادة الثانوية العامة الأجنبية من داخل أو خارج الأردن، وفيما يخص موعد إعلان نتائج القبول الموحد 2021 ، فقد أكد مدير وحدة القبول الموحد مهند الخطيب أنه سيتم إعلان نتائج القبول الموحد للجامعات الأردنية 2021 خلال اليومين المقبلين.

كما أكدت وحدة القبول الموحد أنها سوف تفتح المجال لتقديم طلبات الانتقال من تخصص إلى أخر أو من جامعة إلى أخرى، وذلك عن طريق موقع بوابة القبول الموحد الإلكتروني عبر الإنترنت، وذلك بعد الإعلان عن نتائج القبول الموحد في الجامعات الأردنية 2021 قائمة القبول الموحد لطلبة الدورة التكميلية.

نتائج القبول الموحد في الجامعات الأردنية الرسمية 2021

وجدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد حرصت على تطبيق أعلى معايير الدقة والشفافية لجميع الطلبة والطالبات بشهادة الثانوية العامة “التوجيهي” وذلك من أجل تمكينهم على الإطلاع على جميع البيانات والمعلومات الخاصة بهم كما أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بوابة إلكترونية مخصصة للإجابة على جميع الاستفسارات الطلاب.

وأشارت وحدة القبول الموحد، أنها ستعمل على إصدار أسماء الطلاب الذين حققوا الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي للعام الجامعي الحالي للتخصص الراغبين بالانتقال إليه والشواغر المتوفرة في نفس التخصص الذي تم التقديم عليه.

موقع نتائج القبول الموحد 2021

من خلال رابط وحدة تنسيق القبول الموحد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يُمكنكم الاستعلام عن نتائج القبول الموحد للجامعات الأردنية الرسمية 2021، والإطلاع على نتائج قائمة القبول الموحد 2021، وسوف نتابع معكم المزيد من أهم الأخبار عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية.