طريقة تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور التعليمي

تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور، نظام نور التعليمي من النظم التي قامت وزارة التربية والتعليم في السعودية بإطلاقها، حتى تسهل على الطلاب بجميع المراحل التعليمية وخاصةً طلاب الروضات التعليمية وذويهم الانتهاء من الكثير من المعاملات الحكومية التابعة للمدرسة وكذلك لمتابعة أي مستجدات ومعلومات جديدة سواء كانت عن الدراسة أو عن المرتبات للعاملين في المدرسة، لذلك يجب على جميع الطلاب تسجيل دخولهم في منصة نور التعليمية للتوصل إلى تلك المعلومات بسهولة.

شروط التسجيل في نظام نور للطلاب الجدد

حتى يتم تسجيل دخول الطلاب الجدد في منصة نور التعليمية يجب أن تتوافر بعض الشروط البسيطة في الطالب المراد تقديمه في المنصة وهي:

يجب أن يقدم الطالب شهادة تعليمية موثقة من الروضة التعليمية التي كان بها توضح بأنه قضى عام دراسي كامل بتلك الروضة. تقديم الطالب لشهادة توصية من قِبل معلمة الروضة الخاصة به. تقديم جميع الأوراق الرسمية التي توضح مهارات الطالب التعليمية وقدرته على الالتحاق بالصف الأول الابتدائي. إذا كان الطالب يقوم في الصف الأول الابتدائي في عمر أقل من العمر المسموح به، هنا يجب أن يقوم بتقديم شهادة من مركز معتمد توضح قدرته على الالتحاق بالصف الأول الابتدائي. كما يجب أن يقوم بتوضيح ما يثبت بأنه قضى فصلين دراسيين كاملين في رياض الأطفال. كما ويجب أن يتم تقديم مستندات تثبت أنه تم تعليم الطالب بروضة من خارج المملكة العربية.

طريقة تسجيل الطلاب في نظام نور

أما عن خطوات تسجيل الطالب الجديد في نور التعليمي فهي:

التوجه لفتح نظام نور التعليمي من الإنترنت. يتم تسجيل دخول الطالب بكتابة اسم المستخدم ويليه رقم المرور. ومن ثم الضغط على تبويب تسجيل الدخول كطالب جديد. وبعد ذلك يقوم الطالب ولي الأمر بكتابة رقم الهوية الخاص به وكذلك تحديد صلة القرابة بين الطالب وبين صاحب رقم الهوية، وكتابة تاريخ ميلاد الطالب في النهاية. ويتم بعد ذلك رفع جميع المستندات المطلوبة في الموقع، وتحديد المدرسة التي يراد التسجيل بها وكتابة اسم مدرسة أخرى بديلة وتأكيد كافة البيانات بعد ذلك وتقديم الطلب في النهاية.