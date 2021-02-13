مواعيد التسجيل في الجامعات انتساب 1442 من الأمور الهامة التي يستفسر عنها العديد من الطلاب المقبلين على دخول الجامعة، كما يجب عليهم متابعة تلك المواعيد بشكل دوري، حتى لا يتم ضياع فرصة الالتحاق بالهدف.

مواعيد التسجيل في الجامعات انتساب 1442

تم إعلان عن موعد الالتحاق والقبول في الجامعات داخل المملكة العربية السعودية وهو 28/2/1441 على أن يتم استيفاء الشروط التالية:

تقديم طلب التسجيل من قبل الطالب خلال فترة الالتحاق.

عدم صدور قوانين أو أحكام مخالفة في حق الطالب، والتأكد من حسن سيرته وسلوكه.

تقديم كافة الأوراق التي تشمل بطاقة الهوية وجواز السفر بالإضافة إلى وثيقة الدراسة السابقة.

حصول الطالب على وثيقة موافقة من جهة العمل تؤكد على قبول الدراسة مع العمل.

الإعلان عن مواعيد التسجيل في الجامعات انتساب 1442

هناك مجموعة من الجامعات بادرت بالإعلان عن مواعيد التسجيل المختلفة على أن تكون كالتالي:

جامعة الملك فهد في مجال البترول والمعادن تبدأ التسجيل خلال الفترة من 6/7/1442 إلى 14/8/2441.

جامعة (الإمام عبد الرحمن بن فيصل) 22/4/1442.

مؤسسة (الملك عبد العزيز للموهوبين والمبدعين) 11/4/1442

مميزات نظام انتساب 1442

من خلال ذلك النظام الجديد يستطيع كافة الطلبة المتقدمين تلقي وتبادل العلم من خلال الشاشات الإلكترونية دون الحاجة للذهاب إلى الجامعات، كما يفيد العاملين ويوفر مصاريف شراء الكتب لأن كل شيء متوفر إلكترونيا ً.

إشعارات التسجيل بالجامعات

عند الرغبة في الحصول على تنبيهات وإشعارات للتذكير بموعد التسجيل في الجامعات يتم الآتي:

متابعة المواقع الرسمية للجامعات والتسجيل بها عن طريق رقم الهاتف والايميل.

أو عن طريق الحساب الشخصي يتم تفعيل إشعارات كل ما هو جديد وبناءً عليه يتم التذكير بكل جديد.

في ختام كلامنا نود أن نكون قدمنا الإفادة الكاملة للطلاب في معرفة مواعيد التسجيل في الجامعات انتساب داخل المملكة العربية السعودية.