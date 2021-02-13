خدمة حجز موعد المرور السعودي ١٤٤٢ أبشر

أوضحت وزارة الداخلية خطوات حجز موعد المرور السعودي عن طريق أبشر ١٤٤٢ أو بدون، حيث تعد خدمة حجز مواعيد المرور العامة ضمن أبرز الخدمات الإلكترونية التي تتيحها بوابة أبشر للأفراد، وذلك لمواكبة التحول الرقمي الذي تحرص كافة الوزارات والهيئات الحكومية في المملكة على تنفيذه، وذلك لتوفير الوقت والجهد على طالبي الخدمة، وضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الداخلية السعودية حالياً لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تشهدها المملكة ودول العالم من انتشار للجائحة.

خدمة حجز موعد المرور السعودي

تُتيح الداخلية حجز موعد المرور إلكترونيًا للحصول على العديد من الخدمات التي من: منها تجديد رخصة المركبة، استبدال لوحات المركبة، استخراج رخصة قيادة، إصدار تصاريح السلامة المرورية، إصدار تصريح تصدير مركبة للخارج، طباعة ورقه تقدير حادث مروري، إنهاء إجراءات حادث المرور، إضافة إلى خدمات الاستعلام عن صلاحية تأمين السيارة، والاستعلام عن المخالفات المرورية، وغيرها من خدمات.

طريقة حجز موعد وزارة الداخلية ١٤٤٢

يمكن للمواطن السعودي أو المقيم حجز المواعيد في المرور عن طريق منصة “أبشر” للخدمات الإلكترونية، التي تتيحها وزارة الداخلية السّعودية، وذلك بإتباع الخطوات التالية:

دخول المستخدم إلى منصة أبشر.

يقوم المستخدم بالضغط على خدمة أبشر أفراد.

يتم تسجيل دخول المستخدم للمنصة عن طريق قيام المستخدم، بإدخال اسمه أو رقم الهوية.

كتابة كلمة المرور، والرمز المرئي في الحقول المخصص.

يصل المستخدم على هاتفه رمز تحقق عليه أن يقوم بإدخاله.

يقوم المستخدم بالضغط على تسجيل الدخول، ومن ثم ينتقل إلى قائمة الخدمات الإلكترونية.

ويختار المستخدم من هذه القائمة “خدمات المرور”.

ثم يقوم بالضغط على خدمة حجز موعد المرور ١٤٤٢.

تظهر للمستخدم قائمة بالخدمات، عليه أن يحدد الخدمة التي يرعب في إنجازها في المرور.

وبعد ذلك تحديد فرع المرور المراد حجز موعد به.

يختر المستخدم اليوم والموعد المناسبين الذين يناسبانه.

ولاستكمال خطوات خدمة حجز موعد المرور عن طريق أبشر يجب التأكد من إدخال البيانات بالشكل الصحيح، وعلى المستخدم قراءة كافة التعليمات والشروط، وبعدها يقوم بالضغط على تأكيد بيانات حجز الموعد، فتظهر للمستخدم تذكرة بالموعد، يمكنه طباعتها وإحضارها، عند ذهابه إلى دائرة المرور التي تم الحجز بها.