أرامكو السعودية تفتح باب التقديم في المتابعة الجامعية، أعلنت شركة أرامكو في المملكة العربية السعودية عن فتحها لباب التسجيل في برنامج المتابعة الجامعية لجميع الطالبات في جامعات المملكة العربية، والذي يعتبر واحد من البرامج الدراسية الهامة لكثير من الطلاب ويرغبون في التقديم به، فما هو برنامج المتابعة الجامعية من أرامكو؟

برنامج المتابعة الجامعية من شركة أرامكو

أوضحت شركة أرامكو أن برنامج المتابعة الجامعية التي أطلقتها هو عبارة عن برنامج دراسي، يستهدف الطلاب في جميع جامعات المملكة العربية السعودية، حيث يستهدف الطلاب المتفوقين وذات الكفايات المرتفعة والمميزة، والذين يسعون للحصول على البكالوريوس وفيما فوق سواء كان من جامعات المملكة العربية السعودية أو من جامعة خارجية، ولذلك يسعى الكثير من الطلاب في الإلتحاق ببرنامج المتابعة الجامعية الذي تقدمه شركة أرامكو.

شروط التقديم في المتابعة الجامعية من أرامكو

وفقًا لما أعلنت شركة أرامكو السعودية من تفاصيل عن التسجيل في المتابعة الجامعية الخاصة بها، فإن الشروط التالية هي شروط التقديم في برنامج المتابعة الجامعية:

التسجيل في واحدة من الجامعات. أن يتم المتقدم ما يقرب من ستين ساعة أكاديمية أو ما يعادل تلك الفترة لإتمام الشهادة الجامعية، ولكن يجب أن يكون هناك مدة 12 ساعة بحد أدنى كانت في إحدى مواد التخصص التي يتم دراستها، وذلك للطلاب بداخل المملكة العربية السعودية. وكذلك على المتقدم أو المتقدمة أن يتم مدة ثلاثين ساعة أكاديمية أو ما يعادل تلك المدة لكي يتم الشهادة الجامعية ولكن يجب أن يكون هناك بحد أدنى مدة تسع ساعات لمواد التخصص، وذلك للطلاب من الجامعات التي تدعمها الشركة بخارج السعودية. في حالة تخطي المتقدمة لمدة 100 ساعة أكاديمية يمكن ألا يتم احتساب التخرج في نفس الفصل الدراسي. يجب أن يكون المعدل العام للطالب أعلى من 2.5 من 4 وفي مواد التخصص لا يقل عن 2.5 من 4. التخصص المقدم عليه الطالب يجب أن يكون مطلوبًا في الشركة.

مستندات التسجيل في المتابعة الجامعية

على المتقدم أن يقدم التالي:

بطاقة العائلة الخاصة بولي الأمر.

بطاقة الأحوال الشخصية.

نسخة من كشف الدرجات.

خطاب من الجامعة يوضح استكمال الطالب في نفس التخصص.