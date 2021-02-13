خطوات شحن شدات ببجي موبايل مجاناً 2021 عن طريق الأي دي واحصل علي آلاف الشدات

خطوات شحن شدات ببجي موبايل مجاناً 2021 نظراً للشهرة التي حققتها لعبة ببجي موبايل في الكثير من بلدان العالم المختلفة والمبيعات الهائلة التي رصدتها الشركة في الفترة الأخيرة وكثرة البحث عن تحميل لعبة ببجي Pubg mobile، يبحث الكثير من مستخدمين هذه اللعبة عن المزايا المجانية التي يمكن الحصول عليها من أجل جعل المباراة ممتعة أكثر وتسهل عليهم الفوز وهزيمة المنافسين في اللعبة، لذلك سنشرح في هذا المقال خطوات شحن شدات ببجي بطريقة بسيطة ومجانية.

خطوات شحن شدات ببجي موبايل مجاناً 2021

من الجدير بالذكر أنه يوجد عشرات المراجع التي يمكن من خلالها شحن شدات ببجي موبايل ولكن لا يتم ذلك بطريقة مجانية، حيث أنه يجب الدفع من أجل الحصول على شدات ببجي.

لكن يوجد بعض من المواقع التي اعتمدتها شركة ببجي موبايل بشكل رسمي لشحن هذه الشدات، وعند التسجيل على هذه المواقع يجب الالتزام بخطوات معينة لكن يتم شحن الشدات بطريقة صحيحة، وهذه الخطوات هي:

يجب أن يتم تسجيل الدخول أولاً على موقع شحن شدات ببجي الرسمي ، مع التأكد من أن بيانات مستخدم اللعبة صحيحة وذلك لضمان الحصول على شدات ببجي.

، مع التأكد من أن بيانات مستخدم اللعبة صحيحة وذلك لضمان الحصول على شدات ببجي. في هذه الخطوة يقوم مستخدم اللعبة بتحديد المنطقة أو البلد الذي يتواجد فيها، ثم يقوم بتحديد عدد الشدات المراد الحصول عليها، بعد ذلك يقوم المستخدم بالضغط على خاصية انطلق الموجودة في أسفل يمين الموقع لكي ينقلك الموقع إلى الصفحة التالية.

ثم يطلب الموقع من المستخدم إدخال الأي دي الخاص به، وإذا كانت عدد الشدات كبير فيجب أن يقوم المستخدم بدفع مقابل مادي للحصول عليها، وذلك يتم من خلال تحديد المستخدم للطريقة المناسبة التي يريد الدفع بها، ثم يقوم بالضغط على خاصية الدفع الموجودة في أسفل اليمين الصفحة.

بعد ذلك يقوم المستخدم بفتح لعبة ببجي للتأكد من أن الشدات تم نقلها إلى حسابه الخاص بشكل مباشر.

يوجد أكثر من طريقة يتم من خلالها الحصول على شدات ببجي ولكن أكثر هذه الطرق يحتاج إلى مقابل مادي للحصول عليها، ويوجد طريقة مجانية لشحن هذه الشدات مثل استخدام تطبيق Google opinion rewards .

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أفضل طريقة لشحن شدات ببجي مجاناً