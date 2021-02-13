أفغانستان: مصرع 5 فى انفجار بسيارة مفخخة بكونار

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الأفغانية "خاما برس"، قال قائد شرطة إقليم كونار، فريد مشعل، إن ذلك الهجوم تزامن مع هجوم بسيارة مفخخة استهدف مركزًا لقوات الأمن فى منطقة أرغنداب بإقليم قندهار الجنوبى، ما أسفر عن إصابة 7 من أفراد الشرطة.

وأشار مشعل إلى تضرر مدرسة وعددًا من المنازل المجاورة فى الهجوم.

كما كشفت الشرطة الأفغانية عن إصابة ثلاثة مدنيين فى انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب طريق فى مدينة جلال آباد، صباح اليوم السبت.

وقالت شرطة ننجرهار، إن الانفجار استهدف عربة للشرطة، لكن كل المصابين كانوا من المدنيين، ولم تعلن أى جماعة مسؤوليتها عن الهجمات، حسبما نقلت "روسيا اليوم".