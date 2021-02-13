الصحة العالمية: الصين رفضت تزويدنا ببيانات 174 حالة كورونا من 2019

جدة - نرمين السيد - قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، إن الصين رفضت تزويدهم ببيانات عن 174 حالة كانت أصيبت بفيروس كورونا المستجد، وتم تشخيصها بالإصابة فى عام 2019، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية"، منذ قليل.





وأشار أعضاء المنظمة إلى أن نصف الحالات التى تم تشخيصها بفيروس كورونا عام 2019 بالصين كانت من سوق ووهان.

وقال أحد خبراء المنظمة الأممية بعد زيارة ووهان، إن الصين رفضت تزويدهم ببيانات حول فيروس كورونا.

وكان فريق الصحة العالمية الذى يزور فى ووهان الصينية، استبعد مزاعم تسرب فيروس كورونا من مختبر فى الصين، معتبرًا أن الفرضية "الأكثر ترجيحًا" هى أن يكون كورونا انتقل إلى الإنسان عبر حيوان وسيط.

وقال فريق منظمة الصحة العالمية بالصين، خلال مؤتمر صحفى الأسبوع الماضى، إنه لا يوجد مؤشر على وجود فيروس كورونا فى ووهان بالصين قبل ديسمبر 2019، وهو التصريح الأول من نوعه، بعد اتهامات طالت الصين حول إخفاء معلومات عن العالم حول تفشى الفيروس فى المدينة الصينية.