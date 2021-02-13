التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مفخخة للحوثيين استهدفت مطار أبها

جدة - نرمين السيد - أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، اليوم السبت، اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بدون طيار أطلقها الحوثيون لاستهدف مطار أبها الدولى فى المملكة العربية السعودية، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" منذ قليل.





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