جدة - نرمين السيد - قال الرئيس العراقى برهم صالح، اليوم السبت، إن استقرار الشرق الأوسط لن يتحقق من دون استقرار الأمن العراق، مشددًا على أنه لا يجب أن تتحول بلاده لساحة تصفية حسابات إقليمية، متهمًا البعض بعرقلة عمل الحكومة.





وفى كلمته خلال الحفل التأبينى بذكرى يوم الشهيد العراقى، قال صالح إن العراق حقق تقدمًا فى ملف مكافحة الفساد، لافتًا إلى استعداد البلاد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة باعتباره مطلبًا لساحات الحراك الشعبى الذى شهدته البلاد. وأضاف: "يجب عدم التهاون فى إنجاز الخطوات الإصلاحية، وتحديدًا إجراء الانتخابات.. أمامنا تحديات جسيمة أبرزها تهيئة الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة". وتشهد العراق صراعات بين الميليشيات الموالية لإيران من جانب، والقوات الأمريكية من جانب آخر، ما رفع وتيرة التفجيرات والأعمال الإرهابية فى البلاد خلال الأونة الأخيرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برهم صالح: العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.