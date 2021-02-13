رئيس مجلس النواب الأردني يلتقي أعضاء غرفتي صناعة الأردن وعمّان

يلتقي رئيس مجلس النواب الأردني عبد المنعم العودات والمكتب الدائم للمجلس اليوم السبت، رئيس وأعضاء غرفتي صناعة الأردن وعمان في مبنى الغرفة.

وبحسب بيان صحفي لغرفة صناعة الأردن يأتي اللقاء لبحث تداعيات واقعة على منشأة صناعية في منطقة ناعور.

وكان مجلس النواب، قد أحال الأربعاء، واقعة اقتصادية تحدث عنها النائب أسامة العجارمة في المجلس، إلى "اللجنة القانونية"، دون أن يذكر تفاصيل الواقعة.

وكان النائب قد طلب من المجلس تشكيل لجنة للتحقق من تفاصيلها كافة ترسيخا لمبدأ الشفافية في العمل البرلماني.

وتختص اللجنة القانونية بالإشراف على تطبيق مدونة السلوك، ودراسة أي مقترحات بشأنها، والنظر في الشكاوى التي تقدم من النواب ضد أي جهة، والنظر أيضا في أي مخالفة لمدونة السلوك.

رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات، إن "المجلس حريص كل الحرص على ترسيخ مبادئ سيادة القانون على الجميع بلا استثناء مهما علا شأنه ورتبته ومكانته"، مؤكدا أن "النواب أول الممتثلين للقانون وللنظام الداخلي للمجلس".

واقترح العودات تحويل الواقعة إلى لجنة تحقيق معنية بتقصي الحقائق من أجل التحقيق بالحادثة وإطلاع المجلس على الحقيقة، حيث وافق المجلس على مقترح العودات.