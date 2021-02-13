طائرة مفخخة.. التعاون الإسلامي تدين محاولة ميليشيا الحوثي الجديدة لاستهداف مطار أبها

دان الأمين العامّ لمنظمة التعاون الإسلامي، د. يوسف العثيمين، معاودة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية بطائرة مسيرة (مفخخة). وقال العثيمين وفق صحيفة عاجل، إن «التعاون الإسلامي» تدين الممارسات الإجرامية لميليشيا الحوثي الإرهابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وتحملها ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح المسؤولية الكاملة. وأكدت منظمة التعاون الإسلامي، وقوفها وتضامنها التامّ مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير وحماية أمنها واستقرارها. وكان أعلن تحالف دعم الشرعية اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة اطلقتها مليشيا الحوثي حاولت استهداف مطار أبها الدولي.

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