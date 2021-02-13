بيان رسمي من الداخلية الكويتية بسبب حساب على تويتر

أكدت وزارة الداخلية الكويتية اليوم السبت، أن وزير الداخلية لايمتلك اي حسابات بإسمه علي موقع التدوينات القصيرة تويتر.
وذكرت الداخلية الكويتية في بيان لها منذ قليل أن ما تم تداوله على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود حساب باسم وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، على أحد مواقع التواصل الاجتماعي شائعات لا اساس لها من الصحة.
وأوضحت الوزارة الكويتية إن الحساب الموجود لا يعود إلى وزير الداخلية وليس له صلة به مؤكدة عدم وجود أي حساب للوزير على أي من مواقع التواصل الاجتماعي سواء (تويتر) أو (فيسبوك) أو (إنستغرام).
ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الأخبار من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات إلى الحسابات التي تنشر الشائعات.
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