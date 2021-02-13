غدًا.. الحكومة الإسرائيلية تعقد اجتماعا لبحث تخفيف قيود كورونا

تعقد الحكومة الإسرائيلية، غدًا، الأحد، اجتماعا لبحث المرحلة المقبلة من التسهيلات ورفع القيود والخروج من الإغلاق الذي فرضته للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك في ظل التراجع المستمر في معدلات الإصابة اليومية بالفيروس.

وحسب المعلن، تشمل التسهيلات، السماح بفتح محلات الشوارع والمراكز التجارية والعروض الثقافية والرياضية والفنادق والصالات الرياضية (نوادي اللياقة البدنية)، وسط خلافات بين مركبات الحكومة والوزارات المختلفة على موعد دخول القرارات المرتقبة إلى حيّز التنفيذ.