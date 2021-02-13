عملية نوعية للأمن اللبناني بشأن سرقة السيارات.. ما القصة؟

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني "شعبة العلاقات العامة بيانًا، تحديد هوية الرأس المدبّر لعصابة سلب وسرقة السيارات في البقاع ، وذلك في إطار المتابعة اليومية التي تجريها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لرصد عصابات سرقة السيارات في مختلف المناطق اللبنانية وضبط السيارات المسروقة، وتقصّي المعلومات عن أخطر المتورّطين بهذه القضايا للعمل على توقيفهم، وبنتيجة المتابعة والتحريّات والاستقصاءات.
وتابع الأمن اللبناني، وفقا لليبانون ديبايت، أن الرأس المدبر لعصابة سرقة السيارات، يدعي ع. ع. (مواليد عام 1998، لبناني) وبعد رصدٍ ومراقبة، تمكّنت دوريات الشعبة من توقيفه بعملية نوعية وخاطفة في مدينة بعلبك.
وأضاف البيان، بالتحقيق معه، إعترف أنه "يشكّل عصابة لسرقة وسلب السيارات بقوة السّلاح، بالاشتراك مع آخرين، وأنه نفّذ أكثر من 15 عملية سرقة سيّارات من أنواع مختلفة ونقلها إلى الحدود اللّبنانية السوريية.
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