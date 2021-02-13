نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث بيانات الشركات المساهمة بوزارة التجارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن تحديث بيانات الشركات المساهمة بوزارة التجارة، بشكل إلكتروني حيث أعلنت لجنة المساهمات العقارية، التابعة لوزارة التجارة والاستثمار بدولة الكويت، عن تفعيل هذه الخدمة الإلكترونية لجميع المساهمين في لأربعة أنشطة إلى الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من اجل تحديث بياناتهم لدى البوابة الإلكترونية لاستكمالا لمسيرة التطوير في وزارة التجارة والصناعة.

لجنة المساهمات العقارية، تتشكل اللجنة برئاسة معالي وزير التجارة والاستثمار وكذلك أمين عام الهيئة للمحاسبين القانونيين التابع للوزارة، وكذلك أمين عام الهيئة للمهندسي لإضافة أنشطة أنتاج المواد البلاستيكية الخاصة بالاستخدامات الطبية، وكذلك الفحص الفني العادي لجميع أنواع السيارات، وأيضا توفر إمكانية تصليح الأجهزة والمعدات الطبية، بالإضافة إلي إنتاج أجهزة إيواء مدرعة بتقنية خاصة، كما أوضحت اللجنة بانه بموجب القرار الجديد يمكن تأسيس شركات من وزارة التجارة والصناعة لمزاولة الأنشطة المذكورة..

تحديث بيانات الشركات المساهمة بوزارة التجارة

حيث تتم تعبئة البيانات على الموقع الإلكتروني قم بالدخول على الرابط التالي stock.moci.gov.kw ، حيث يلزم عليك بزيارة موقع الوزارة الإلكتروني للدخول علي رابط التحديث البيانات عبر بوابة الوزارة الإلكترونية، حيث أشارت الوزارة إلى أنه في حال وجود استفسار بخصوص التحديث يرجى التواصل على البريد الإلكتروني التالي [email protected]، لكي يستطيع جميع المستفيدين من الاتصال بشكل إلكتروني مع خدمة الدعم الفني في اسرع وقت ممكن.

وزارة التجارة والاستثمار، أعلنت عبر حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بزيارة الموقع الإلكتروني موقع الوزارة على شبكة الأنترنت من اجل تعديل البيانات اللازمة، حيث دعت الوزارة كافة المساهمين لتسجيل وملئ البيانات بالنموذج الخاص بالمساهمة ومن ثم التوجه إلي إي فرع من فروع الوزارة مصطحبين معاهم الأتي:-

إثبات الهوية.

أصول العقود.

شهادة تعريف بالآيبان.

وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ نزول أول إعلان، تمهيداً لصرف مستحقاتهم، الآن بين أيديكم رابط رابط تحديث بيانات الموضح لكم بأعلاه، لاستكمال أي إجراءات في إدارة الشركات المساهمة، عقب الانتهاء من أجراء عملية التحديث بصورة إلكتروني عبر البوابة الإلكترونية علي شبكة الأنترنت.