أفضل طرق شحن شدات ببجي PUBG UC 2021 مجانًا وعبر الـ ID

يبحث الكثير من لاعبي وعُشاق ومحبي لعبة بوبجي موبايل في جميع أنحاء العالم، من معرفة كيفية شحن شدات ببجي PUBG UC 2021، سواء بطريقة مجانية مباشرة وسهلة، او من خلال الدفع عبر البطاقات والخصم من الرصيد، من أجل الحصول على الشدات اللازمة التي تساعدهم في ممارسة اللعبة والتقدم للمستويات الأعلى والفوز على المنافسين، لذا سنقوم خلال السطور التالية بتوضيح طرق الدفع المختلفة التي تُمكنك من الشحن السريع، كذلك طريقة استرداد رموز الدفع المسبق في حالة الرجوع في خطوات الشحن، بالإضافة إلى معرفة خطوات الشحن عبر النقاط، والحصول على رقم اللاعب او رقم المُعرف الخاص بك، مع ضرورة اتباع الطرق والتعليمات الصحيحة، منعًا من تهكير حسابك والوقوع تحت طائلة الغش وسرقة الرصيد، وأصبح الشحن متاح الآن عبر الجوالات وجميع المنصات الإلكترونية.

شحن شدات ببجي PUBG UC 2021

أما عن طرق شحن شدات ببجي PUBG UC 2021 المجانية وعبر الـ ID، فتتمثل في:

الشحن المجاني : فيتم من خلال التهكير المضمون والآمن عبر عدد من المواقع الإلكترونية المعتمدة، ولكنه قد يُعرض حسابك للخطر، ويتطلب منك تحقيق الشخصية أو الحساب عبر تلك المواقع المخصصة لذلك لضمان الحصول على المعلومات الخاصة بك.

: فيتم من خلال التهكير المضمون والآمن عبر عدد من المواقع الإلكترونية المعتمدة، ولكنه قد يُعرض حسابك للخطر، ويتطلب منك تحقيق الشخصية أو الحساب عبر تلك المواقع المخصصة لذلك لضمان الحصول على المعلومات الخاصة بك. أو الشحن المدفوع : من خلال تسجيل رمز الـ ID الخاص بك عبر الموقع الرسمي، ثم اختيار طريقة الدفع وقيمة الشدات والموافقة على الخصم من رصيد البنكي أو رصيد هاتفك.



طريقة استرداد رموز الدفع المُسبق

كما يُمكنك أيضًا من استرداد رموز الدفع المسبق الخاصة بشحن بوبجي في حالة رجوعك من قرار الدفع عبر البطاقات، وذلك من خلال تسجيل المعرف الخاص بك أو رقم الـ ID في موقع PUBG Mobile Webshop، ثم النقر على خيار موافق للاسترداد، ليتم على الفور تلقي UC في حسابك الشخصي بعد الموافقة على الاسترداد، مع العلم أنه لا يمكن استرداد رموز الشحن العالمية إلا في بعض دول شرق آسيا والصين.

الشحن المجاني بطريقة مباشرة وبالنقاط

يُمكن أيضًا شحن شدات ببجي PUBG UC 2021 بالطريقة المباشرة ومن خلال النقاط، وهي ما يُطلق عليها: (MY / TW / Global)، فيجب في البداية تحديث فئة الـ UC الشدات وقيمتها، مع التأكد من وجود رصيد في بطاقتك أو حسابك، ثم يلي ذلك إدخال رقم المعرف الخاص بك واختيار طريقة الدفع المتاحة لك، ثم الضغط على موافق، سيتم تأكيد الطلب، ثم إضافة الشحن الجديد إلى حسابك، حيث يمكنك أيضًا من البقاء في حالة التسجيل، وفي حالة عدم تذكرك لرقم المعرف الخاص بك، عليك بالضغط على الصورة الرمزية الخاصة بك الموجودة أعلى يمين الصفحة الرئيسية، سيتم عرض الـ PUBG Mobile Player الخاص بك.