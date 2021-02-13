أخبار اليمن : إستمرار الأجواء الباردة في معظم المحافظات

إستمرار الأجواء الباردة في معظم المحافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الباردة على معظم المحافظات خلال ال24 ساعة المقبلة .
وأشار المركز في نشرته الجوية إلى استمرار الأجواء الباردة إلى شديدة البرودة على المحافظات الجبلية وخاصة صعدة، عمران، صنعاء، ذمار و البيضاء .
وأفاد المركز بأن الأجواء ستكون باردة نسبياً في المناطق المرتفعة من محافظات الضالع، إب، تعز، لحج ،أبين ، شبوة وحضرموت ،وستكون باردة بوجه عام على المناطق الصحراوية أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.
ولفت إلى أن الرياح نشطة السرعة و تؤثر على الأجزاء الجنوبية من السواحل الغربية وباب المندب وقد تصل إلى 25 عقدة .
ونبه المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر و المسافرين إلى المحافظات بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأجواء الباردة.
ودعا المزارعين ورعاة المواشي و النحالين الى حماية المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية من آثار البرودة .
وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حذر المركز مرتادي البحر والصيادين من اضطراب البحر وارتفاع الموج على الأجزاء الجنوبية من السواحل الغربية وباب المندب.
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