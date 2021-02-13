أخبار اليمن : شهداء وجرحى في صعدة وتصعيد عسكري بالحديدة

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شهداء وجرحى في صعدة وتصعيد عسكري بالحديدة

واصلت قوى العدوان تصعيد خروقاتها بمحافظة الحديدة، واستشهد وأصيب 4 مواطنين بنيران حرس الحدود السعودي في محافظة صعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية. شهداء وجرحى في صعدة وتصعيد عسكري بالحديدةواصلت قوى العدوان تصعيد خروقاتها بمحافظة الحديدة، واستشهد وأصيب 4 مواطنين بنيران حرس الحدود السعودي في محافظة صعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 200 خرقاً، بينها محاولة تسلل قرب شارع الـ50 و28 خرقًا بقصف مدفعي و135 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة. وتضمنت الخروقات ثلاث غارات لطيران تجسسي على المنظر والفازة والتحيتا، وتحليق 23 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 والمنظر والفازة والجبلية والدريهمي. وأكد المصدر استشهاد مواطنين اثنين وإصابة اثنين آخرين، بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية محافظة صعدة. وشن طيران العدوان غارتين على مديرية باقم بالمحافظة نفسها. وذكر المصدر أن طيران العدوان شن 18 غارة على مديريتي صرواح ومدغل بمحافظة مأرب.

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