استرخاء وغيرة ومشروع جديد.. كيف تبدو حياة ميلانيا ترامب؟

يبدو أن عائلة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بدأت بالعودة للحياة الطبيعية ما بعد العالم السياسي، فبعد أن شوهدت إيفانكا ترامب وهي تقضي وقتا ترفيهيا في ميامي برفقة عائلتها، ها هي ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس السابق، تخطو أولى خطواتها للحياة الجديدة بعد فترة الرئاسة.

وأعلنت السيدة الأولى السابقة، أنها افتتحت رسميا مكتبا جديدا لمشروع عمل، لكنها لم تكشف عن طبيعة العمل الذي سيمارسه المكتب الجديد.

وقالت تغريدة على موقع تويتر لحساب ميلانيا: "السيدة ميلانيا ترامب تعلن افتتاح "مكتب ميلانيا ترامب".. الرجاء تابعونا لمزيد من الأخبار والتحديثات".

ووفقا لموقع "سي إن إن"، عين ترامب 3 من عناصر البيت الأبيض السابقين، لمساعدة ميلانيا في إنشاء مكتبها الجديد.

ووفقا لمصادر داخلية، فإن ميلانيا قد تسعى لتنشيط حملتها "بي بيست" التي تحارب التنمر الإلكتروني ضد الأطفال.

وقالت مصادر مقربة لمواقع أميركية، إن ميلانيا تقضي وقتا للاستجمام حاليا، حيث تقيم مع ترامب في فندق "مارالاغو" في فلوريدا، وتقضي معظم وقتها في المنتجعات الصحية وتناول الغداء والاسترخاء.

وقال مصدر لم يكشف عن اسمه: "أحيانا نرى أفراد عائلة ترامب وهم يزورون المنتجعات الصحية في الفندق للاسترخاء والمساج والتجميل، أكثر من مرة في اليوم الواحد".

ومن ناحية أخرى، أشار تقرير أميركي إلى أن ميلانيا "تشعر بالغيرة" من الاهتمام الأميركي بالسيدة الأولى الجديدة، جيل بايدن.

وظهرت جيل بايدن برفقة زوجها على غلاف كبرى المجلات الأميركية، بينما قامت بإجراء لقاءات صحفية مع عدة صحف كبيرة، وهو اهتمام إعلامي لم تحصل عليه ميلانيا عند انطلاق فترة ترامب في الرئاسة.