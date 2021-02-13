قتيلان و8 جرحى فى انفجار سيارة بمناطق سيطرة الأتراك شمال حلب

جدة - نرمين السيد - قتل شخصان وأصيب 8 آخرون بجروح متفاوتة فى انفجار سيارة ملغومة وسط سوق شعبى فى بلدة الراعى، الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمال حلب، على الحدود السورية التركية، حسبما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.





وعثر فى سوريا على جثة ملقاة بأحد شوارع مدينة إعزاز قرب السوق قبل أيام، وعليها آثار طلق نارى بالرأس، وبجانبها ورقة مكتوب عليها: "إلى كل من تسوله نفسه بالعبث بأمن المناطق المحررة والعبث بأرواح المدنيين الأبرياء بالتفجيرات والاغتيالات ونقل المعلومات إلى الإرهابيين من داعش وpkk وعصابات النظام المجرم.. هذا الإرهابى قام بعدة عمليات إرهابية وتفجيرات بالمناطق المحررة.. سرايا المجد".

ووفقًا لمصادر محلية، تعود الجثة لأحد منفذى التفجيرات ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا، فى ريف حلب الشمالى، وتمت تصفيته فى وقت سابق وإلقائه فى شوارع إعزاز.