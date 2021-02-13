فرنسا ترد على أردوغان وتشدد على إخراج مرتزقة تركيا من ليبيا

جدة - نرمين السيد - شددت فرنسا مجددًا، اليوم السبت، على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وأكد وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان دعم بلاده للجهود الدولية لإنهاء الأزمة السياسية وإنهاء التدخل الأجنبى فى ليبيا، وذلك فى رد سريع على إعلان تركيا تمسكها بإبقاء عسكرييها فى البلاد.





ووفقًا للبيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، تباحث لودريان مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، بشأن سبل دعم الانتقال السياسى.

وأكد لودريان على أهمية الانتقال الحقيقى إلى الانتخابات المقرر إجراؤها بنهاية العام، مشددًا على أهمية الإسراع بتشكيل حكومة شاملة وتمثيلية وتنصيبها، وضرورة التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار فى 23 أكتوبر الماضى، بما فى ذلك رحيل القوات الأجنبية والمرتزقة.

وكان نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، ضرب بالقرارات الدولية عرض الحائط مجددًا، بعد رفضه سحب قواته من ليبيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، إن قوات بلاده المنتشرة فى ليبيا ستظل هناك ما دام الاتفاق العسكرى قائمًا بين أنقرة وطرابلس، وما دامت الحكومة الليبية تطلب ذلك، فى إشارة إلى اتفاقية غير شرعية وقعها رئيس حكومة الوفاق المنتهية، فايز السراج، مع أردوغان.

وانتهت المهلة التى حددتها لجنة (5+5) لتفكيك المليشيات وإخراج المرتزقة، فى 23 يناير الماضى، تمهيدًا لتنفيذ خارطة طريق، تنتهى بإجراء انتخابات أواخر 2021.