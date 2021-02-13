العدل البحرينية: ميثاق العمل الوطني رسّخ دولة القانون

قال خالد بن علي آل خليفة وزير العدل البحريني، إن المملكة شهدت على كافة المستويات نهضة حديثة قوامها البناء على المنجزات الوطنية في جميع مجالات التنمية، لافتا إلى أن ميثاق العمل الوطني محطة تاريخية في مسار التطور الديمقراطي والمشاركة السياسية.
ونوه وزير العدل البحريني إلى ما تحقق خلال هذين العقدين على مستوى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات، والذي يُعد إنشاء المحكمة الدستورية واعتبارها هيئة قضائية مستقلة، تختص بمراقبة دستورية القوانين، أحد المنجزات المؤسسية المتقدمة، وكذلك إنشاء المجلس الأعلى للقضاء في إطار تعزيز استقلال القضاء، والنيابة العامة كشعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية في سبيل حفظ الحقوق والحريات، وفقا لصحيفة الأيام.
وأكد آل خليفة أن المشروع الإصلاحي والتحديثي حرص منذ انطلاقته على ترسيخ مبادئ استقلال القضاء ومساواة الجميع أمام القانون والوصول إلى العدالة وحماية الحقوق والحريات وضمانات المحاكمة العدالة، وهي المبادئ والقيم التي أكد عليها ميثاق العمل الوطني.
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