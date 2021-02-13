فلسطين: 15 حالة وفاة و938 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، تسجيل 15 حالة وفاة و938 إصابة جديدة بكورونا و779 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة تسجيل ثلاث حالات وفاة و175 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد اجراء 2160 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو ما يعادل 8.1%.

وأكدت الصحة في بيانها اليومي تسجيل ثلاث حالات وفاة داخل مشافيها ليرتفع عدد الوفيات لـ536 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.

وأشارت الصحة إلى تعافي 470 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا ما يرفع إجمالي المتعافين 55994 حالة.

وقالت إن إجمالي تراكمي للمصابين 53440 إصابة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2949 حالة.

وأوضحت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 53 حالة، فيما يبلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 31 حالة.