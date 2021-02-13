إطلاق رابط خدمة حجز موعد إلكتروني وبدء إيداع رواتب الضمان الاجتماعي

إطلاق رابط خدمة حجز موعد إلكتروني عبر وزارة الموارد البشرية، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق خدمة لحجز موعد إلكتروني، فذكرت وزارة الموارد البشرية أن الخدمة المقدمة لحجز موعد إلكتروني تم إطلاقها للعملاء من الجنسين لأخذ موعد مع مكاتب العمل والضمان الاجتماعي، وأوضحت الوزارة أن خدمة الموعد الإلكتروني متاحة في لجميع العملاء في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية، والهدف الأساسي من انطلاق خدمة الموعد الإلكتروني هو جعل العمل منظم ومناسب للعملاء حسب الإجراءات الاحترازية الموصي بها من وزارة الصحة، وسوف نقدم عبر موقعنا للمواطنين السعوديين كافة التفاصيل عن الخدمة و طريقة حجز الموعد إلكترونيا عن طريق رابط الخدمة.

سبق وقامت وزارة الموارد البشرية بالإعلان عن إطلاق خدمة حجز الموعد الإلكتروني، وأكدت وزارة الموارد البشرية علي أنها ستستمر في تقديم حجز موعد إلكتروني للضمان الاجتماعي، وذلك لمن يوجد لدية رغبة في التقدم لحجز موعد لمراجعة مكاتب الضمان الاجتماعي من خلال وزارة الموارد البشرية، فخدمة حجز موعد تم إطلاقها بهدف تسهل العمل وتنظيمه للحد من أنتشار تلك الجائحة، وخدمة حجز موعد تقدم بشكل مناسب لجميع العملاء والمستفيدين وذلك لتوفير الوقت والجهد.

إيداع رواتب الضمان الاجتماعي

يعلن الضمان الاجتماعي البدء في إيداع رواتب المواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي، حيث أن إيداع الرواتب في حساب المواطنين يتم مع بداية يوم السبت ويستمر لنهاية يوم الأحد، هناك العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية يعتمدون علي رواتب ومعاشات الضمان في سد احتياجاتهم الضرورية، ويمكن للمواطنين صرف الرواتب بعد الانتهاء من إيداع كافة المبالغ في الحسابات الخاصة بالمستفيدين من الضمان.

خدمة معاش الضمان للمستفيدين

تعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن خدمة معاش الضمان، فتلك الخدمة هي عبارة عن مبلغ منتظم تقوم الوزارة بتحديده وفقا لأحكام لائحة الضمان الاجتماعي، وتلك الخدمة متاحة إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة، وهذه الخدمة تستهدف فئات معينة من المجتمع وهم كالأتي: الأيتام، الأشخاص الذين وصلوا إلي سن الشيخوخة، والنساء اللاتي ليس لديهم عائل، وأفراد المجتمع مجهولين الأبوين وتخطوا عمر الثمانية عشر، والأشخاص الذين لديهم إعاقات ولا يستطيعوا العمل.

تفاصيل انطلاق خدمة لحجز موعد إلكتروني لمراجعي مكاتب العمل والضمان الاجتماعي

قامت وزارة الموارد البشرية بالإعلان عن إطلاق خدمة موعد إلكتروني، وذلك عبر حساب وزارة الموارد البشرية الرسمي علي تويتر، فخدمة حجز الموعد الإلكتروني توفر علي عملاء مكاتب العمل والضمان الاجتماعي الوقت والجهد، وتم انطلاق خدمة الموعد الإلكتروني من أجل تنظيم العمل بالمكاتب وجعله مناسب للعملاء، ويضمن لهم الحفاظ علي صحتهم لان العمل بالمكاتب يتم وفقا لبروتوكولات وزارة الصحة والإجراءات الاحترازية والوقائية، وخدمة موعد إلكتروني تمكن العميل والمستفيد من حجز الموعد في أي فرع من فروع مكاتب العمل والضمان الاجتماعي.

خطوات وطريقة رابط حجز موعد في خدمة الموعد الإلكتروني خلال موقع وزارة الموارد البشرية

أعلنت وزارة الموارد البشرية عبر موقعها الرسمي عن انطلاق خدمة موعد إلكتروني، ويجب عل الراغبين في التقدم لحجز موعد إلكترونيا إتباع خطوات تنفيذية من أجل حجز الموعد حتي يكون الموعد صحيح، فخطوات حجز الموعد كالتالي:

قيام المتقدم بتسجيل الدخول علي رابط خدمة حجز موعد إلكتروني.

يدخل المتقدم لحجز الموعد بيانات الحجز من قطاع الفرع والفرع المناسب للعميل، وحجز اليوم وتحديد الموعد المناسب.

إدخال العميل المتقدم البيانات الخاصة برقم الهوية ورقم الجوال ورمز التحقق.

ثم يطلب من العميل إدخال رمز التحقق المرسل له عبر أبشر.

يتم حجز الموعد ويرسل للعميل علي بياناته رسالة بتفاصيل الموعد.

وتتيح الخدمة للعميل أنه يستعلم عن الموعد الخاص به أو القيام بإلغاء الموعد عن طريق الضغط علي أيقونة إلغاء وذلك إذا كان الموعد مازال قائم.