ملخص نتيجة مباراة الترجي وتونغويث اليوم.. فريق الدم والذهب في صرع قوي

ملخص نتيجة مباراة الترجي وتونغويث اليوم ، نقدم لكم عبر تغطية مستمرة نتيجة مباراة الترجي وتونغويث اليوم لحساب مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 2021، وذلك مع بدء انطلاق اللقاء الهام حيث نرصد متابعة مستمرة لما يخص نتيجة مباراة الترجي وتونجيت اليوم في دوري أبطال أفريقيا 2021 ويستضيف ملعب ستاد رادس الأوليمبي واحدة من أهم مباريات الجولة الأولى لدوري أبطال أفريقيا، ملخص نتيجة مباراة الترجي التونسي اليوم نقدمها لكم كتابياً.

ملخص نتيجة مباراة الترجي وتونغويث

تنطلق مباراة الترجي وتونجيت اليوم السبت 13 فبراير 2021 في تمام الساعة الثالثة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، فيما ينطلق لقاء الترجي التونسي وتونغويث السنغالي اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت الإمارات المتحدة، ونتابع خلال هذه المقالة ملخص نتيجة الترجي وتونغويث اليوم في دوري أبطال أفريقيا 2021.

أهداف الترجي وتونجيت اليوم

الترجي 0 تونغويث 0

وتذاع مباراة الترجي وتونغويث اليوم في في الجولة الاولى بدوري أبطال أفريقيا 2021 عبر قناة بين سبورت 7HD، ويعلق على المباراة عصام الشوالي، ملخص أهداف مباراة الترجي وتونغويث اليوم في الجولة الأولى لدوري أبطال أفريقيا.

تشكيلة الترجي اليوم:

استقر مدرب فريق الترجي غول أفريقيا على تشكيلة الترجي التونسي لمواجهة الفريق السنغالي والتي تتكون من فاروق بن مصطفى – عبد القادر بدران – محمد أمين توغاي – إلياس الشتي – حمدي النقاز – فوسيني كوليبالي – محمد علي بن رمضان – غيلان الشعلالي – أنيس البدري – نسيم بن خليفة – علاء الدين المرزوقي.

ملخص مباراة الترجي وتونغويث:

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسنتابع معكم ملخص نتيجة مباراة الترجي وتونجيت اليوم في الشوط الأول والثاني، تابعوا معنا…