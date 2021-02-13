كشف برنامج حساب المواطن بأنه رغم القائمين على البرنامج بتعليق التسجيل فيه إلا أنه ما زال هناك أشخاص يمكنهم التسجيل و الانضمام للاستفادة منه، خاصة و أن التسجيل في البرنامج كان متاح أمام جميع المواطنين في المملكة منذ بداية البرنامج في تاريخ انطلاقته بشهر ديسمبر 2017 م، وحتى الدفعة التي صدرت في يوم 28 من شهر مارس في عام 2020 م، وذلك لكل من شملهم الدعم وقام القائمين على البرنامج بدراسة أهليتهم، واليوم فقد أكد الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن على موقع التغريدات ” تويتر” بأنه قد تم استثناء الأِشخاص التابعين للمستفيدين الحاليين من قرار التعليق، و يمكنهم بالفعل الانضمام للاستفادة من البرنامج.

حساب المواطن يكشف عن أشخاص يمكنهم التسجيل في البرنامج رغم التعليق

وبداية نكشف عن الضوابط المتبعة في برنامج حساب المواطن، والتي تم الكشف عنها مؤخرًا و شملت تحديدا الفرد المستقل، وتعليق عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن أمام المستفيدين الجدد، بالإضافة إلى توضيح الحد الأقصى للاستحقاق، علما بأنه كما سبق و أشرنا إلى أن عملية تعليق التسجيل في البرنامج واستقبال أي طلبات مقدمة جديدة من أجل الحصول على الدعم ، قد بدأت بعد القيام بصرف الدعم في الدورة رقم (28) من شهر مارس الماضي في عام 2020 م.

وقد تضمنت التعديلات الأخيرة أيضا أنه على الأفراد المستقلين الالتزام بإضافة كافة الوثائق و المستندات التي تؤكد استقلالية المسكن لكل شخص يبلغ عمره حوالي ثمانية عشر عامًا أو يزيد عنها، ومنها على سبيل المثال:

عقد إيجار موحد من منصة إيجار

صك ملكية السكن

مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية

ويعتبر إضافة تلك المستندات شرط أساسي، من أجل ضمان استمرارية الدعم من البرنامج، علما بأن القائمين على البرنامج قد أتاحوا فترة تصل إلى يوم 10 يونيو الماضي لجميع الأفراد المستقلين من أجل القيام بجميع التعديلات المطلوبة وإضافة كافة الوثائق التي تضمن استمرارية الدعم.

من ناحية أخرى فقد تضمنت التعديلات أيضا وضع حد أقصى للاستحقاق، وفيه يكون احتساب الاستحقاق الفعلي للمتقدم ليس ثابت و لكن متغير، بشرط ألا تتجاوز القيمة المخصصة للدعم ، القيمة التي تم صرفها في الدورة رقم 28 بتاريخ شهر مارس 2020 م.

ولكن ما هي الشروط التي تم وضعها لاستحقاق الأهلية في البرنامج ؟

ونعيد مجددا التذكير بشروط الأهلية التي تم وضعها من قبل للاستحقاق في برنامج حساب المواطن، وهي كالتالي :

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، ما عدا ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

أن يكون المستفيد مقيما بصورة دائمة داخل المملكة، وأن لا تتجاوز مدة اقامته خارج المملكة فترة لاتزيد عن 90 يومًا خلال العام الأخير.

عدم إقامة المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية

عدم وجود المستفيد في السجون

يجب أن تكون البيانات التي تم إدخالها للبرنامج متوافقة مع جميع البيانات الموجودة لدى الجهات ذات العلاقة.

علما بأن معايير الاستحقاق للدعم من البرنامج تعتمد كليا، على كلا من :

إجمالي دخل الأسرة

عدد أفراد الأسرة

أعمار التابعين للمستفيد وإذا كانت تزيد أو تقل عن 18 عامًا

من هم الأِشخاص الذي يمكنهم الاستفادة من البرنامج ؟

وكما سبق و أشرنا إلى أن فئات محددة يمكنها التسجيل في الوقت الحالي رغم تعليق التسجيل في البرنامج، فقد أضاف القائمون على برنامج حساب المواطن، بأن هناك فئات محددة يمكنها الاستفادة من الدعم الحكومي الذي تقدمه الدولة، بأن أتاحت لرب الأسرة أن يقوم بإضافة جميع الأشخاص التابعين له و الذين يقوم على إعالتهم ويقيمون معه في داخل منزله، وهم كالتالي:

أقارب المستفيد من الدرجة الأولى، و هم على سبيل المثال: الزوجة ، الأبناء.

الأشخاص الذين يعولهم المستفيد قانونيًا، وهم على سبيل المثال: الوالدين والأخوة.