التسجيل في الدعم السكني للعسكريين | مبادرة القروض السكنية للعسكريين

لا يقتصر تقديم الدعم السكني من برنامج دعم سكني التابع لوزارة الإسكان على المدنيين فقط ولكنه يمتد إلى العسكريين في الخدمة وتقديم القروض التمويلية من عدة بنوك في المملكة لدعم الحصول على المسكن سواء كانت وحدات جاهزة او تحت الإنشاء أو قطعة أرض للبناء الذاتي، والجدير بالذكر أن الفئات المستهدفة من دعم سكني هم ستفيدي وزارة الإسكان، مستفيدي صندوق التنمية العقارية.

التسجيل في الدعم السكني للعسكريين

يصل قيمة القرض الذي يحصل عليه العسكري من صندوق التنمية العقارية والبنوك الممولة له ما قيمته 20% من قيمة العقار ويصل إلى 140 ألف ريال سعودي، وتصل قيمة التمويل الكلي حتى 500 ألف ريال سواء لشراء وحدات البناء أو الأراضي.

ويمكن التسجيل في الدعم السكني للعسكريين على صندوق التنمية العقارية من خلال الخطوات التالية:

التوجه إلى موقع صندوق التنمية العقارية على الإنترنت.

كتابة البيانات المطلوبة ومنها البيانات الأساسية وتلقي رمز التحقق.

إدخال بيانات التواصل من الهاتف والبريد الإلكتروني.

إدخال البيانات المالية ورف الأوراق اللازمة على الموقع.

يتم دراسة الحالة والرد على مقدم الطلب ويمكن متابعته من خلال الموقع.

كما يمكنك معرفة تفاصيل أكثر بخصوص مبادرة القروض السكنية للعسكريين في الخدمة من خلال الفيديو التالي:-

أنواع المنتجات السكنية للعسكريين

يتمكن العسكريين ممن هم على رأس الخدمة من التقديم للحصول على الدعم السكني من خلال موقع صندوق التنمية العقارية وذلك على المنتجات التي تم الإعلان عنها ومنها:

الحصول على وحدات سكنية جاهزة وشرائها من السوق.

الحصول على وحدات سكنية تابعة لوزارة الإسكان.

التقديم على الوحدات السكنية تحت الإنشاء التابعة لوزارة الإسكان او التي تتبع مشاريع الوزارة مع القطاع الخاص.

يتم التقديم للعسكريين من مستفيدي وزارة الإسكان أو مستفيدي صندوق التنمية العقارية وفق الشروط والأحكام التي وضعتها الوزارة وبرنامج الدعم السكني ومن خلال موقع البرنامج على الإنترنت، والتمويل عبر القرض الحسن وجهات التمويل الأخرى التي تصل إلى 500 ألف ريال.

ويجب التنوية أنه تم تعليق استقبال الطلبات الجديدة حالياً، فيما تتواصل الاستفادة من القرض العقاري المدعوم للحصول على مختلف الحلول السكنية التي يوفّرها برنامج “سكني” للأسر السعودية، في إطار تسهيل تملّكهم للمسكن الأول.