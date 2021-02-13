شروط توكلنا للأطفال وطريقة التسجيل إلكترونيًا

شروط توكلنا للأطفال من أكثر ما يتم البحث عنه من قبل الأفراد داخل المملكة العربية السعودية وذلك رغبة منهم في تسجيل أبنائهم على تطبيق توكلنا ومعرفة أيضًا طريقة تسجيل دخول جديد في توكلنا وذلك للسماح لأطفالهم الخروج من المنزل في بعض الحالات القصوى التي قد تضطرهم للخروج بدون ذويهم ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على الشروط الواجب توافرها لتسجيل الأطفال عبر تطبيق توكلنا.

شروط توكلنا للأطفال

تسجيل الأطفال عبر تطبيق توكلنا لا يختلف كثيرًا عن طريقة التسجيل للأفراد البالغين ولكن كل ما يختلف هو شروط توكلنا للأطفال والتي سوف نقوم بذكرها فيما يلي:

ضرورة أن يكون الطفل أقل من خمسة عشر عامًا حيث أنه في حالة بلوغه سن أكبر من ذلك فمن الضروري تسجيل الطفل بعد استخراج بطاقة الهوية الخاصة به وبالتالي فإنه لا يمكن تسجيله بعد سن الخمسة عشر عامًا.

يجب أن يكون للطفل المراد تسجيله رقم بالسجل الخاص بالأسرة.

يقوم رب الأسرة بتعريف الرقم الخاص بالطفل بسجل الأسرة عبر منصة أبشر الإلكترونية.

يجب أن يكون لدى الطفل رقم جوال خاص به ويقوم رب الأسرة بإضافته إلى منصة أبشر ومن ثم تفعيله.

تسجيل الأطفال في توكلنا

يتم قبول تسجيل الأطفال عبر تطبيق توكلنا من خلال المرور ببعض الخطوات الهامة والتي تكون مرتبطة بالحساب الخاص بالأسرة بالكامل ويجب على ولي الأمر تفعيل بعض الإجراءات من خلاله حسابه على منصة أبشر، أما عن خطوات التسجيل فتكون كالآتي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لتطبيق توكلنا.

تحميل التطبيق المتوافق والجوال الخاص بالطفل.

يتم الضغط على كلمة تسجيل جديد ومن ثم الاختيار ما بين مواطن أو مقيم.

كتابة كافة البيانات ويذكر رقم الطفل في سجل الأسرة بداخل الخانة المخصصة لرقم الهوية.

يتم الضغط على الموافقة على الشروط والأحكام عقب قراءتها جيدًا.

يتم بعد ذلك تحديد الموقع الخاص بمسكن الطفل عن طريق فتح خاصة تحديد المواقع بالجوال وضرورة البدء في التسجيل من المسكن المقيم به.

يتم طرح بعض الأسئلة من قبل التطبيق وبمجرد الإجابة عليها يتم الضغط على كلمة أبدا ليبدأ استخدام حساب الطفل بالفعل.

خصائص وخدمات تطبيق توكلنا

هناك العديد من المزايا التي يتمتع بها المستخدم لتطبيق توكلنا ولعل من أهمها إصدار بعض التصاريح الهامة لاستخدامها أثناء فترة المنع داخل الحي الخاص به ومنها أيضًا معرفة كيف أشيل صورتي من توكلنا بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى وهي:

إصدار تصريح تموين داخل الحي.

إصدار تصريح تموين طارئ.

إصدار تصريح مؤقت لسائق.

إصدار تصريح عمل.

إصدار تصريح موعد طبي.