أخبار اليمن : بالأرقام.. آخر مستجدات فيروس كورونا حول العالم

بالأرقام.. آخر مستجدات فيروس كورونا حول العالمكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم، أن حصيلة المصابين تجاوزت 108 ملايين و746 ألف إصابة، تعافى منهم ما يزيد عن 80 مليونا و918 ألف مريض، فيما تجاوز عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 2 مليون و394 ألف و403 وفيات.

وبحسب الإحصاءات المعلنة فقد سجلت دول العالم الجمعة، تراجعاً طفيفاً في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، مقارنة بإحصاءات اليوم الذي سبقه، إذ سجلت 423 ألف و271 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 12,417 حالة وفاة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، ولا تزال أمريكا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي.

واعتبرت الإحصاءات، أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (492,521 وفاة)، والبرازيل (237,601 وفاة)، والمكسيك (172,557 وفاة)، والهند (155,588 وفاة)، وبريطانيا (116,287 وفاة).

فيما اعتبرت أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (28,106,704 إصابات)، والهند (10,892,550 إصابة)، والبرازيل (9,765,694 إصابة)، وروسيا (4,042,837 إصابة)، وبريطانيا التي تخطت اليوم عتبة الـ4 ملايين بواقع (4,013,799 إصابة)