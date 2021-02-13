أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ غالب الأجدع

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ غالب الأجدعبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ / غالب بن ناصرالاجدع، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد عُمر سخّره لخدمة الوطن والمجتمع والاهتمام بقضايا منطقته.

واشار رئيس المؤتمر الشعبي العام الى عدد من مناقب الفقيد ومواقفه الوطنية، وسيرته العطرة باعمال البر والإحسان وإصلاح ذات البين ، ومد يد العون للمحتاجين، والاسهام في الدفع بعجلة التنمية المجتمعية والمحلية.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى اولاد الفقيد/ حسن وخالد وعبدالرب ومحمد وحاتم وناصر وعباس، وكافة أفراد الأسرة وقبيلة آل جناح، وقبائل مراد كافة بمحافظة مارب، عبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن ألمه وحزنه وعظيم مواساته وتعازيه الحارة بهذا المصاب الجلل..

مبتهلاً إلى المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".

