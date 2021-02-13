أخبار اليمن : صماد 3 تعاود قصف مطار أبها الدولي

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صماد 3 تعاود قصف مطار أبها الدولي

نفذ سلاح الجو المسير ظهر اليوم عملية هجومية على مطار أبها الدولي. صماد 3 تعاود قصف مطار أبها الدولينفذ سلاح الجو المسير ظهر اليوم عملية هجومية على مطار أبها الدولي. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير استهدف هدفاً هاماً بمطار أبها الدولي بطائرة من نوع صماد 3 وكانت الإصابة دقيقة. وأشار إلى أن العملية الهجومية على مطار أبها الدولي تأتي رداً على غارات العدوان وتصعيده العسكري وحصاره المتواصل على الشعب اليمني.

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