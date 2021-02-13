حريق هائل بعد انفجار شاحنة غاز على حدود إيران وأفغانستان

قال مسؤولون أفغان إن شاحنة لنقل الغاز انفجرت، السبت، عند موقع للجمارك في أفغانستان على الحدود الإيرانية، مضيفين أن عشرات المسؤولين يقيمون الضرر الناجم عن الحريق الهائل. ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن متحدث باسم الجمارك الإيرانية في إقليم خراسان بشمال شرق البلاد قوله، إن الانفجار وقع وقت الظهيرة تقريبا عند موقع إسلام قلعة الجمركي الحدودي في أفغانستان.
ويأتي هذا الحادث بعد ساعات من سقوط قتلى وجرحى بالعشرات، السبت، في سلسلة تفجيرات واشتباكات هزت أفغانستان.
وذكر مسؤولون، وفق ما أوردت وكالة "رويترز" أن 4 على الأقل من أفراد قوات الأمن الأفغانية بينهم قائد لقوا حتفهم، وأصيب 7 بجروح خطيرة في 3 تفجيرات في شرقي البلاد وجنوبها، كما أصيب 3 مدنيين في الشرق.
ولم تعلن أي جماعة مسلحة مسؤوليتها على الفور عن الهجمات الثلاث، التي تأتي وسط تصاعد العنف في أفغانستان مع اشتداد حدة الاشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة طالبان.
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