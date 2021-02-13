التحالف العربي يتصدى لهجوم حوثي على مطار أبها

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، نجاح قوات التحالف بالوقوف بالمرصاد لمحاولة حوثية ممنهجة لاستهدفت مطار أبها الدولي.
وقال العميد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح السبت، من اعتراض وتدمير طائرة مفخخة من دون طيار، أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف مطار أبها الدولي.
من ناحيته، دان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان السبت، بأشد العبارات، معاودة ميليشيات الحوثي استهداف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية.
وشدد العثيمين على أن منظمة التعاون الإسلامي "تدين هذه الممارسات الإجرامية التي تنفذها ميليشيات الحوثي الإرهابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية".
وأضاف: "نحمّل هذه الميليشيات ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح المسؤولية الكاملة".
وأكد الأمين العام مجددا وقوف وتضامن المنظمة التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير وحماية أمنها واستقرارها.
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