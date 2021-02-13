أفغانستان: مقتل داعشى واعتقال اثنين فى عملية أمنية شرق البلاد

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية الأمن الوطنى الأفغانية، اليوم السبت، مقتل مسلح من تنظيم داعش بإقليم ننكارهار شرق أفغانستان، إضافة إلى اعتقال اثنين آخرين من مسلحى التنظيم الإرهابى فى مدينة جلال آباد، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.





وبحسب وسائل إعلام أفغانية، قتل المسلح فى عملية شنها أفراد مديرية الأمن الوطنى فى منطقة الشرطة السادسة بمدينة جلال آباد، الليلة الماضية، موضحة أن المسلحين كان متورطين فى عمليات قتل بالمدينة، إضافة إلى ابتزازهم المدنيين ورجال الأعمال لتمويل أنشطة الجماعة الإرهابية.

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