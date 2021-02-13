سنغافورة: مقتل 5 أشخاص فى اصطدام سيارة بواجهة متجر

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "ذا ستريتس تايمز" السنغافورية، قال متحدث باسم الشرطة إنه فى "الساعة الخامسة و40 دقيقة صباحًا، تم إبلاغ الشرطة بوقوع حادث، صدمت خلاله سيارة متجرًا على طريق تانجونج باجار"

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن السيارة كان يقودها رجل، 29 عامًا، وبرفقته 4 ركاب تتراوح أعمارهم ما بين 26 و29 عامًا.

وأوضح المتحدث أن السيارة كانت تسير بسرعة كبيرة على طريق "تانجونج باجار" قبل أن تصطدم بالمتجر وتشتعل بها النيران، مضيفًا أن امرأة 26 عامًا كانت تحاول مساعدة الضحايا الخمسة بعد الحادث، إلا أنها تعرضت لحروق خطيرة ما أدى إلى فقدانها الوعى، وتم نقلها إلى المستشفى العام فى سنغافورة.