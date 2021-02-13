جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "ذا ستريتس تايمز" السنغافورية، قال متحدث باسم الشرطة إنه فى "الساعة الخامسة و40 دقيقة صباحًا، تم إبلاغ الشرطة بوقوع حادث، صدمت خلاله سيارة متجرًا على طريق تانجونج باجار"
وتشير التحقيقات الأولية إلى أن السيارة كان يقودها رجل، 29 عامًا، وبرفقته 4 ركاب تتراوح أعمارهم ما بين 26 و29 عامًا.
وأوضح المتحدث أن السيارة كانت تسير بسرعة كبيرة على طريق "تانجونج باجار" قبل أن تصطدم بالمتجر وتشتعل بها النيران، مضيفًا أن امرأة 26 عامًا كانت تحاول مساعدة الضحايا الخمسة بعد الحادث، إلا أنها تعرضت لحروق خطيرة ما أدى إلى فقدانها الوعى، وتم نقلها إلى المستشفى العام فى سنغافورة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سنغافورة: مقتل 5 أشخاص فى اصطدام سيارة بواجهة متجر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.